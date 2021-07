Microsoft comprará empresa de ciberseguridad

RiskIQ, con sede en San Francisco, fabrica software en la nube para detectar amenazas a la seguridad, lo que ayuda a los clientes a comprender dónde y cómo pueden ser atacados en sistemas complejos de redes y dispositivos corporativos. Entre sus clientes figuran Facebook Inc., BMW AG, American Express Co. y el Servicio Postal de Estados Unidos, según el sitio web de la empresa.

La compañía anunció el acuerdo ayer en su sitio web y no reveló los términos. Bloomberg informó el domingo sobre la compra, citando a personas familiarizadas con el asunto. Microsoft pagará más de $500 millones en efectivo por la compañía, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada.

