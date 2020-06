Microsoft cerrará casi todas sus tiendas de forma permanente

A través de un comunicado, Microsoft ha explicado que con este cambio de estrategia quiere centrarse únicamente en las ventas ‘online’ e invertir en el comercio digital. No obstante, la compañía planea mantener abiertos cuatro espacios físicos en Londres , Nueva York , Sídney (Australia) y en su sede de Redmond , en el estado de Washington, que quiere “reinterpretar” para que sean ‘centros de experiencia’ donde no necesariamente se efectúen ventas.

