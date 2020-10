Microsoft acelera el fin de Internet Explorer obligando a los usuarios a abrir algunas webs directamente en Edge

La lista de sites que, dentro de menos de un mes, ya no podrán abrirse en ningún caso con Explorer contiene 1.156 páginas . Entre ellas, algunas de las más visitadas como YouTube , Twitter o Instagram . Gracias a un archivo DLL, Microsoft sabe a qué páginas accede cada usuario. Después compara esas webs con los sitios que no son compatibles con Internet Explorer y, de manera automática, se abren en Edge.

