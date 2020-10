micrófonos apagados y objetivo de evitar el bochorno del primer ’round’

La decisión, como era de esperar, no ha sentado bien al presidente: “Es de locos”, dijo este martes en una entrevista en Fox News, en la que añadió que los organizadores “no son buenas personas”. Para el mandatario, que aprovechó para criticar también a la moderadora, la periodista Kristen Welker (de la cadena NBC), en el próximo debate no hay “nada justo”.

El objetivo de los organizadores es evitar, en la medida de lo posible, que se repita el bochornoso espectáculo en que llegó a convertirse el primer debate entre los aspirantes a la Casa Blanca, un caótico cara a cara en el que el ex vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia de EE UU, Joe Biden, llegó a espetarle a su rival, Donald Trump, un perfectamente audible “¿Por qué no te callas, hombre?”, ante las constantes interrupciones del actual presidente y candidato republicano.

