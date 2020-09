Mick Schumacher gana su primera carrera de F2 de 2020 en Monza, el templo que coronó a su legendario padre

Mick, piloto del equipo Prema y miembro de la Ferrari Drivers Academy, no tuvo una carrera fácil. Con una gran salida en la que se puso 2º solventó el error de pilotaje (su gran handicap, es muy irregular) que le mandó al muro en la clasificación del viernes, no fue hasta que paso a Callum Illot , otra de las perlas de la categoría de plata, a falta de pocas vueltas cuando se hizo con el liderato, que no soltó hasta el final.

You May Also Like