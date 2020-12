Mick Schumacher debuta en la Fórmula 1 en los primeros entrenamientos del GP de Abu Dhabi

El último fin de semana de Fórmula 1 de este fatídico 2020 comenzó este viernes con los primeros entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi en el que Max Verstappen fue el más rápido, pero aún así, no fue el que acaparó los focos. Estos iban dirigidos al debutante de la sesión, que no es un cualquiera, nada más y nada menos, que el hijo del Kaiser, Mick Schumacher , que el año que viene correrá en Haas.

