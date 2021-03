Michelle y Mireddys: Ellas son las jefas

Por mucho tiempo, Mireddys González se mantuvo fuera del ojo público. Exponerse como la esposa de Daddy Yankee era abrir una puerta a la vida privada de Raymond Ayala y, por tanto, de su familia.

Hoy, esa puerta está entreabierta y aunque guarda con recelo muchas de sus cosas, deja ver lo necesario para motivar a otras mujeres a echar el resto día a día. Y lo hace a través de sus redes sociales, donde en plataformas como Instagram ya alcanza el millón de seguidores y seguidoras.

¿Por qué decidiste salir y mostrar muchos aspectos de tu vida privada?

“Mi vida privada sigue siendo privada. En mis redes decidí comenzar a abrirme un poco más porque yo también he logrado muchas cosas, y si tengo mis redes abiertas sería egoísta de mi parte no expresarme y servir de ejemplo para todas las que me siguen”.

Muchos pensarían que se te ha hecho fácil tener este éxito por ser quien eres. ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado?

“Pues lo más difícil que he enfrentado es eso mismo, conseguir mi éxito por lo que soy como mujer y no por ser la esposa de un artista. Quiero que las personas sepan que yo también trabajo muy duro para poder lograr todo lo que me propongo”.

No es un secreto que Mireddys ha sido clave en el éxito de Daddy Yankee, con quien ha estado desde que intentaba abrirse camino en el medio artístico, y así él lo ha reconocido. La pareja, que el año pasado celebró sus bodas de plata, es una de las más sólidas en el mundo del espectáculo, alejada de los escándalos.

“Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo. Hoy esta reina y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor ¡y ella es mi corona! @mireddys #bodasdeplata”, compartió entonces Daddy Yankee, el “Big Boss”, en sus redes sociales.

Ahora es el turno de Mireddys, que se lanza como empresaria junto con su socia y mejor amiga, Michelle “Michi” Matos, a quien conoció hace 22 años en casa de unas amistades.

“Fue amor a primera vista (sonríe). Después de ahí creamos un bonding que ha seguido fortaleciéndose con los años”, expresa Michelle. “Mireddys es una mujer con una gran fortaleza, siempre está pendiente de todos y nada la tumba, me ha enseñado mucho, mucho. Es organizada, cosa que yo nunca he podido lograr, y es determinada. Creo que somos diferentes en muchas cosas, por esto nuestra amistad ha perdurado tanto porque hemos podido ver las situaciones que nos ha puesto la vida con diferentes perspectivas”, añade.

Una complementa a la otra, como se puede ver en los vídeos que publican en sus respectivas redes sociales. “Admiro mucho su sentido del humor, la fortaleza que tiene y cómo afrontar las situaciones que le ha puesto la vida en el camino. Es una mujer bien positiva y siempre, no importa qué, logra ver algo positivo en todo”, asegura Mireddys.

Las pruebas han sido muchas para Michelle. Logró salir del ciclo de violencia de género y hace unos meses enfrentó la muerte del papá de su hija, el MDO Anthony Galindo, quien se quitó la vida.

¿Qué mensajes tienes para las mujeres que piensan que todo está perdido?

“En la vida nada se pierde, todo tiene un plan divino, si todas las situaciones que nos pasan las enfrentamos de la mano de Dios todo, absolutamente todo, deja una enseñanza a tu vida, porque lo que nadie ha visto, sobre todo lo que me ha tocado vivir, pues pueden especular. Pero como yo soy mi única testigo, así me aplaudo y me felicito todos los días”.

Esas vivencias las recogerá en un libro, “Cicatrices”, que publicará a finales de este mes.

“Es un relato de un poco de mi historia, las tormentas que algún momento hubo y cómo pude sobrepasarlas todas, soy un ejemplo de superación y a través de este libro quiero llevar un mensaje de que todas las heridas del alma que no se ven las podemos convertir en cicatrices, las cicatrices son la victoria de que en algún momento hubo una herida allí pero ya sanó, y si yo pude todos podemos”.

¿Qué consejos darían a las mujeres que quieren salir de la situación que pueden estar enfrentando y echar hacia adelante?

Mireddys: “¡Que hablen! Yo creo que una de las situaciones que complican las cosas es que se queden callados y no busquen ayuda pensando en que no hay salidas. Y sí las hay; todo en esta vida tiene una solución”.

Michelle: “Todo tiene solución, como dice Mireddys, y todos tenemos esa fuerza interna que es la que nos empuja. Debemos buscar dentro de nosotros y proponernos tener una vida plena y feliz”.

¿Qué piensan del decir: “las mujeres no se ayudan entre sí”?

Michelle: “Es impresionante leer muchas veces comentarios negativos de una mujer a otra mujer. Al principio era chocante, pero hoy entiendo que esas mujeres, en vez de coraje o reproches, hay que rezar mucho por ellas, porque son mujeres incompletas. Una vez se encuentren ellas mismas estoy segura que esa pieza que les falta tarde o temprano llegará a ellas”.

Mireddys: “Además uno también toma las cosas de quien vengan, si tú sabes lo que eres y lo que vales esos comentarios no te afectan”.

La química entre ellas las llevó a unirse en un negocio con Melissa Guzmán (esposa de Miguel Cotto) y su mejor amiga, Sandra Santiago.

“Somos muy amigas de Sandrita y de Melissa. Siempre estamos pendientes las cuatro de mantenernos en contacto pues su relación de amigas es como la de Michi y mía. A consecuencia de un accidente, Sandrita tuvo que permanecer en cama en esto de la pandemia y aumentó algunas libras. Veíamos que anunciaba estos productos y la manera en que bajó de peso fue impresionante. Un día fuimos a comer y ellas nos hablaron de HiBody y nos encantó la oportunidad”, narra Mireddys.

“Nuestra intención es poder ayudar a todas esas personas a lograr sus metas sobre todo en la pérdida de peso. Mucha gente me preguntaba cómo fue que yo logré tener el peso que tengo hoy en día y fue muy sacrificado, si hubiera tenido este producto se me hubiera hecho más fácil. Ahora, gracias a ellos he podido mantenerme y pues quiero que todos sepan que sí se puede, poder aconsejar a las mujeres y ser un motivo de inspiración es importante para mi”, acota.

Precisamente, las redes sociales las han ayudado a fortalecer el negocio. Sin embargo, también las exponen a comentarios malintencionados.

¿Cómo manejan las críticas?

Mireddys: “Si fuera por eso hace tiempo que hubiéramos cerrado las redes, pero sí tengo que decir que los comentarios que me escriben y las personas que tengo en mis redes son más las que nos admiran y nos escriben cosas bonitas, y esas son las que uno se lleva; lo negativo no lo recibo y punto”.

Michelle: “Uno toma las cosas dependiendo de quien vengan y lo que los demás puedan decir de otras personas no nos define de lo que realmente somos. Lo importante aquí es saber el valor que tienes como ser humano, y cuando encuentras ese valor yo creo que ningún comentario negativo de alguien que ni te conoce puede llegar a romperte”.

Una vez escuché que más que dar dinero cuando les piden ayuda prefieren invertir en un negocio.

Mireddys: “Nosotros siempre hemos recurrido y ayudado en todo lo que Puerto Rico nos ha necesitado. Cada vez que ayudo no tengo que publicarlo, pero de la misma forma que ayudo a aquellos con necesidad también es justo ayudar a esos jóvenes o personas que quieren emprender un negocio y no tienen ni saben cómo hacerlo”.

Juntas son más fuertes, aseguran, y las buenas vibras de quienes las siguen las motivan a seguir haciendo lo que hacen. “Gracias por el apoyo, por todas las bendiciones que nos echan, por ser parte de nuestro equipo, un equipo donde nos ayudamos unas a las otras a poder lograr todo lo que queremos”, dice Mireddys.

“Gracias por el apoyo siempre y por esos mensajes tan hermosos. No hace más grande a una mujer que sentir admiración por otra y no envidia. Comencemos a admirarnos, a entender que todas tenemos las mismas oportunidades y que en este planeta hay espacio para todos. Tenemos que repartir amor, siempre amor y, dejándome llevar por la frase que dice que damos lo que somos, ojalá algún día todos nos convirtamos en tan buenos seres humanos que lo que sobre sea amor”, concluye Michelle.