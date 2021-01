Michelle Simons sobre lío por playas en Colón: ‘Hay mucha desinformación’

El tema es que cuando uno se va para la playa no es que lleve su comida y sus pintas para disfrutar con los demás por ahí ¡bomba y plena! No, ella destacó que en todo momento la persona debe estar con su burbuja familiar. “A estas alturas ya debemos saber cómo se contagia el COVID-19”, destacó la presentadora para quienes piensan que el virus se puede transmitir a través de las olas del mar.

You May Also Like