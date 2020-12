Michelle Simons… familia libre de COVID-19

Michelle Simons es una panameña responsable y eso de andar visitando a familiares sin estar segura que no tiene coronavirus no va con ella.

Para lo que no saben, la presentadora de Tu Mañana, al igual que el resto del equipo se realizan el hisopado cada cierto tiempo, pues están en el estudio y están expuestos al contagio. Sin embargo, eso no es suficiente para ella, y si se trata de romper la burbuja familiar no se corre ningún riesgo, pues las autoridades de salud han sido claras sobre eso de no romper la seguridad familiar.

Y es que hace algunos días, ella visitó un laboratorio privado para hacerse junto al resto de su familia una nueva prueba para el COVID-19, y gracias a Dios todos resultaron negativos, pues los resultados los entregan de tres a seis horas. “Vamos a ver a mis papás, así que necesitábamos estar seguros de estar clean”.

Sofía es la prueba utilizada para la detección del virus que arroja resultados en 15 minutos aproximadamente. Está siendo utilizada por las autoridades en Guna Yala por el aumento de los casos en esas comunidades.

La presentadora ama diciembre, ama la Navidad, pero reconoce que será una época diferente. ¡Mucha fe!

Este mes abraza a tu burbuja, dile a tus seres queridos cuánto los amas, no sueltes la fe de que vendrán mejores días y mantén ese espíritu vivo… pero sobre todo deja que la magia del Nacimiento del Niño Dios alcance tu corazón