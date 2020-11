Michelle Obama dice que dejó su rabia de lado para una transición pacífica

Obama advirtió este lunes que los peligros de prolongar una transferencia de poder democrática y pacífica no solo son a la seguridad nacional. También a la estabilidad de la política estadounidense. «Esto no es un juego», sostuvo.

Michelle Obama agregó que ella y el presidente Barack Obama invitaron al personal de Trump a sus oficinas. Asimismo, miembros de su personal proporcionaron memorándums detallados y conocimientos sobre sus experiencias. La ex primera dama confesó en su publicación del lunes: «Nada de esto fue fácil para mí. Donald Trump difundió mentiras racistas sobre mi esposo que pusieron a mi familia en peligro. Eso no era algo que estuviera dispuesta a perdonar».

