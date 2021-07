Michael Masi responde a las quejas de Fernando Alonso y explica cómo saltarse las normas y no ser sancionado

Masi confirma, por tanto, que si un piloto que se salta la primera curva después de la arrancada y otro le sigue, ninguno de los dos será castigado más allá del posible tiempo que pierdan en dicha salida de pista. En muchos circuitos es perjuidicial porque las escapatorias no permiten que se gane ventaja o porque directamente es mejor no salirse por puro trazado (caso de Montmeló en España o Spa en Bélgica), pero en otros sí (como el citado Paul Ricard de Francia o el Red Bull Ring de Austria).

Estas quejas han llegado a los oídos del juez australiano, que no sólo ha justificado esta decisión, sino que además ha explicado que todos los pilotos pueden saltarse la primera curva y no serán sancionados si lo hacen de una manera muy concreta.

El piloto asturiano denunció que Daniel Ricciardo y Charles Leclerc se habían saltado la primera curva después de la salida y por tanto habían obtenido ventaja al no tener que bregar con otros coches sobre el trazado. Al ganar ese espacio, quedaron enganchados al pelotón de arriba y no al de abajo, lo que al final les dio rédito: acabaron 7º y 8º respectivamente, mientras que él fue sólo 10º.

You May Also Like