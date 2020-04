Michael Jordan. The Last Dance impone récord audiencia en ESPN en USA

Como ya mencionamos, el documental The Last Dance se estrenó el 19 de abril en Estados Unidos en ESPN , que durante domingos consecutivos transmitirán dos capítulos del camino de Michael Jordan y los Bulls en la Temporada 1998.

La noche de estreno de The Last Dance marcó un nuevo récord para ESPN en Estados Unidos con un promedio de audiencia de 6.1 millones de personas , la mayor cantidad para un documental en la historia de la compañía televisiva que el 19 de abril presentó los dos primeros capítulos de la serie que narra la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls .

You May Also Like