Michael Jordan-Kobe Bryant: Lo que The Last Dance no contó en Netflix

El quinto capítulo de The Last Dance es de los más emotivos gracias a la aparición de Kobe Bryant, la súperestrella de la NBA que murió en enero y a quien siempre compararon con Michael Jordan. En torno a eso gira parte de dicho episodio, recordando su enfrentamiento en el Juego de Estrellas de 1998, el último de MJ como miembro de los Bulls.

The Black Mamba recuerda que de no haber sido por Su Majestad no habría ganado sus cinco campeonatos con los Lakers, además de catalogarlo como un “hermano mayor”. El respeto siempre fue mutuo, pero hay historias que The Last Dance no contó de aquel All-Star Game.

Jordan jugó enfermo porque Kobe lo retó

Durante el capítulo hay un breve diálogo entre MJ23 y Larry Bird, quien fue entrenador de la Conferencia Este en aquel juego. “¿Cómo te sientes?” es la pregunta, pero lo que el documental no explicó es que Jordan estaba enfermo e incluso se especuló que no jugaría por fiebre y síntomas gripales que acarreaba desde tres días antes.

“Michael no se sentía bien, se le notaba, pero coincidió con Kobe antes de llegar a la arena. Kobe fue tras de él, le dijo que esperaba verlo sin pretextos esa noche y por supuesto que encendió a Michael“, contó Bird en 2015 al diario Newsday.

Su Majestad terminó con 23 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 robos para conquistar su tercer galardón al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, que en ese año se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Kobe jugó muy agresivo y no tuve más que defenderme. Tenía claro que no iba a permitir que me dominara, no estoy al 100 por ciento pero me alegra haber sido capaz de mantenerlo a raya”, dijo MJ23 tras el duelo.

A Kobe lo banquearon por desobediente

El espíritu competitivo de Michael Jordan y Kobe Bryant hizo que el All-Star Game se centrara en el duelo personal, ese que no le permitieron terminar al entonces joven de 19 años por una orden del coach de la Conferencia Oeste, George Karl, a quien no le gustó su actitud.

“Kobe hizo buenas jugadas individuales, pero esto es de equipo y en eso Michael fue mejor junto al Este. Estoy seguro que volverá por muchos años y aprenderá a hacer las cosas más simples para todos”, declaró Karl, quien sentó a Bryant todo el último cuarto.

Desobedecer la orden en una jugada mandada desde la banca que involucraba a Karl Malone fue lo que le costó a The Black Mamba salir del juego, pero aquello despertó una sed de venganza contra el coach, al que eliminó en tres series de Playoffs en 2008, 2009 y 2012, según contó el propio Bryant en el podcast Knuckleheads en septiembre pasado.