Michael Bloomberg, ¿la esperanza demócrata?

Tengo que admitir que llevo un tiempo preocupado. Desde que el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunciara su candidatura por la nominación demócrata, entendí que su cálculo no era simplemente un último viaje de su ego, sino más bien algo que ha estado preparando toda su vida.

Con más de 400 millones de dólares gastados hasta ahora, y en carrera para desembolsar más que nadie en la historia de los procesos electorales del mundo entero, el billonario de 78 años de edad, ex republicano −y aunque estos días lo niegue, amigo del actual presidente de Estados Unidos−, tiene un plan para ganar la nominación, aunque no inicia su competencia hasta los estados que votan este 3 de marzo.

Aunque Bloomberg tuvo un terrible debate el pasado 19 de febrero previo a la primaria de Nevada, y participó en el debate del martes 25 de febrero, en donde los únicos ganadores fueron aquellos que no lo vieron, la posibilidad de que quien gane la mayoría de los delegados y no gane la nominación sigue vigente.

Con todavía 8 aspirantes en carrera, la posibilidad de una convención demócrata sin un ganador contundente parece pronosticar una situación potencialmente peligrosa para la democracia estadounidense.

El singular proceso electoral para elegir al nominado por el partido de oposición incluye la posibilidad de una intervención por parte del poder administrativo del partido, en la forma de los llamados súper delegados.

Si ningún pretendiente obtiene una mayoría absoluta, aunque sí tenga una pluralidad contundente, estos súper delegados tienen la capacidad de elegir a quien quieran, dando paso a la muy posible nominación de quien sea que ellos entiendan como potable, para la elección general y para sus propios intereses.

Sin embargo, la campaña de Bernie Sanders ha agarrado a mucha gente sorprendida, y la posibilidad de una convención dividida, parece pronosticar a un senador de Vermont con una diferencia lo suficientemente abrumadora que haga que la nominación de otro candidato por medio de la intervención de los súper delegados tenga la connotación de robo, con repercusiones importantes para el futuro del partido.

Al mismo tiempo, no se puede sobreestimar un mal debate, especialmente cuando se tiene la capacidad de gastar 400 millones de dólares en un par de meses.

Bloomberg todavía tiene la posibilidad de controlar la conversación hasta cierto punto con su gasto en comerciales, entre otras estrategias, y llegar a la nominación con un porcentaje que lo deje por lo menos con posibilidades en una hipotética convención dividida. Y en esa circunstancia, el exalcalde de Nueva York tiene mucho a su favor.

Su labor filantrópica, su agencia de noticias, su trabajo en el mundo financiero, entre otros, lo hacen una de las figuras mas influyentes dentro del partido demócrata en los últimos años, lo que seguramente −si se da la situación de una convención dividida− pondrá en una situación incómoda a muchos individuos que de alguna manera u otra se han visto beneficiados por la riqueza del exalcalde en sus carreras en el mundo político.

Y es que esta estrategia, para muchos que se han visto sorprendidos luego de la contundente victoria de Bernie Sanders en la primaria de Nevada, representa una de las últimas esperanzas para mantener la esencia del partido Demócrata en las últimas décadas, evitando el movimiento hacia la izquierda que la popularidad del senador de Vermont evidencia.

No me malinterpreten, no todo está dicho. Todo parece indicar que Joe Biden puede tener una buena victoria en Carolina del Sur, lo que lo solidifique como la alternativa ante Sanders previo al vital voto del 3 de febrero, en donde se definirá un tercio de los delegados en juego.

Al mismo tiempo, el dinero del exalcalde de la ciudad de Nueva York puede serle insuficiente para comprar la nominación, pero quizás le sirva para herir a Sanders lo suficiente, dividiendo el voto entre él, Biden, y los otros aspirantes que buscan consolidarse como la alternativa moderada, y así lograr que esta estrategia que estoy tratando de explicar aquí se materialice.

Por lo menos va a ser entretenido.

NEW: Mike Bloomberg’s campaign is preparing a media onslaught against Bernie Sanders. Opposition research, more digital ads, op-eds and surrogate TV appearances are all in the works to attack the Democratic front runner. https://t.co/AZ1lXEFyif

— Brian Schwartz (@schwartzbCNBC) February 24, 2020