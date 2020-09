MiBus pondrá a circular cerca de mil unidades para atender demanda con nueva reapertura

Detalló que con la apertura de los centros comerciales y los restaurantes, las personas de esas actividades se movilizarán entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., que para ellos no es la hora de mayor demanda.

“Estadísticamente, desde que se dieron las reaperturas, las 6:00 a.m. sigue siendo la hora que más personas se mueven en el sistema de transporte, no ha variado”, afirmó Yau, quien dijo que incluso esto se mantuvo con el fin de las restricciones de movilidad por hora y género.

Destacó que de acuerdo con el monitoreo que llevan a cabo de la demanda diaria la hora pico, a las 6:00 a.m., no se verá muy afectada.

