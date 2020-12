Miami empezó a vacunar a la población contra el coronavirus

“Esperamos que con un proceso transparente la gente se sienta cómoda con la vacuna y se eliminen los mitos que están dando vueltas. No quise ser de los primeros en vacunarme para no eclipsar la noticia, pero es importante que la gente entienda que la vacuna es segura”, afirmaba Carlos Migoya, Presidente del Sistema de Salud Jackson, en rueda de prensa posterior a las primeras vacunas en su hospital.

