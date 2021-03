MiAmbiente revela la importancia de no alimentar animales silvestres

“Un dato importante resaltar es que, en muchas ocasiones, ‘rescatan’ a los animales siendo crías o juveniles, sin entregarlos a MiAmbiente u organización registrada a la entidad, cuando aún no se han desarrollado sexualmente o madurado el comportamiento y el carácter propio de la especie, es decir, el ser humano ‘intenta’ por capricho personal modificar los niveles de actividad y su metabolismo, se le impide al animal que aprenda a desarrollar estrategias de búsqueda de alimento y cuando ya no es “agradable” dicho comportamiento, el humano se deshace o no los quieren más cerca por el riesgo o peligro que representa para su integridad y su familia”, resaltó la veterinaria.

Según Parks, a pesar de que los animales aprenden a asociar a los humanos con comida, hay que andar con cuidado, porque lo mismo pasa cuando a un niño no se le da un caramelo por llorar, los animales al no recibir lo que esperan pueden tornarse violentos o agresivos, debido a que a lo largo de los años, el humano ha modificado su comportamiento natural.

