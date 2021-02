Mia Farrow dice que el “gran arrepentimiento” de su vida fue meter a Woody Allen en su familia

El director habló de estas acusaciones, que negó, en su autobiografía Apropos of Nothing, donde también defendió su romance con Soon-Yi, con quien ahora comparte dos hijas.

“Ese es el gran arrepentimiento de mi vida: que no fui lo suficientemente perspicaz. Es mi culpa “, dice Mia Farrow en la serie documental. “ Traje a este tipo a mi familia. No hay nada que pueda hacer para quitar eso”, dice pesarosa.

