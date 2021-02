“Mi salud mental es perfecta. Lo he hecho porque he querido”

En el momento de la detención, el joven aseguró ser consciente de la gravedad de sus actos y negó padecer ningún tipo de trastorno. “Mi salud mental está perfectamente. Lo he hecho porque he querido “, dijo sonriendo mientras era grabado en vídeo.

Antes de su detención, Guilherme -apodado Flashlight- grabó un vídeo en el que se veía el cuerpo de la asesinada, mientras él se reía y decía: “¡Mira qué maravilla!” . Además, realizó otro en el que confesaba el crimen y lo divulgó después en grupos de WhatsApp. “Estáis pensando que es tinta, que es un montaje, pero no. Realmente la he matado. Tengo un libro también. ¡Divulgadlo!”, escribió.

