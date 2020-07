View this post on Instagram

Mi primer impulso fue descartar esta foto ❌ Y aunque yo misma me sienta ridícula admitiéndolo, para mi es un ejercicio de valentía “exponerme”. . Procuro adaptar poses, seleccionar ángulos, en los que salga favorecida…pero ¿sabéis qué? esta TAMBIÉN SOY YO. Y está bien. . Mi vientre no es perfecto (según la belleza normativa) y cuando me encorvo no hay quien camufle el exceso de piel. He gestado 7 hijos, dos de ellos incluso al mismo tiempo. No puedo cambiar las “secuelas”, pero sí decidir mi actitud. . 1️⃣Siento vergüenza. 2️⃣ Mi cuerpo ha sido tan poderoso como para crear y cobijar vida…tan saludable como para parir, ser alimento, sostenerme a mi misma y seguir teniendo energía para cada día de crianza. . Cada uno de los pliegues me lo recuerda. Me quedo con la opción 2 y con esta exposición lo elevo a público jeje. . No prometo muchas fotos así (yo también tengo mis cruzadas internas 😅) pero de alguna forma, me siento reconciliada. Se lo debía a mis hijas y a unas redes más transparentes. Luchamos por erradicar estereotipos, pero ¿cuántas veces somos los peores jueces con nosotras mismas?. . #Verdeliss #YoTambienTengoPliegues #MeQuiero