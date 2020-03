Hace menos de un mes que la vida de Shannen Doherty volvió a dar un vuelco. La protagonista de Sensación de vivir anunciaba que volvía a tener cáncer de mama.

Sin embargo, y como ha demostrado en los últimos cinco años, ha vuelto a afrontar con naturalidad su nueva batalla con la enfermedad y a hablar sin tapujos de la rutina que sigue para combatirla en su cuenta de Instagram. Así lo hizo hace unos días, cuando decidió postear para sus casi dos millones de seguidores algunos de los pensamientos que le están rondando durante la recaída.

“Después de un año de tratar con la recaída del cáncer y con otros problemas, estoy de vuelta”. Ha comenzado su alegato Doherty, quien ha elegido una fotografía rodeada de sus amigas para dar cuenta de lo acompañada que se siente.

“Estoy intentando cuidarme y abrazarme todos los días. No siempre es fácil. Tengo días donde me encuentro deprimida o simplemente sin fuerzas. Pero me empujo con la ayuda de amigos”, ha continuado, sin olvidarse de mencionar a las que le acompañan en la instantánea y agradecerles sus esfuerzos, ya sean para comer de forma más saludable o para animarla a “mover el culo” y empezar a hacer ejercicio. “Ha sido una gran semana productiva. Me siento mejor. Mi piel está viva y yo también”, ha concluido.

Como cabía esperar, más de 130.000 personas han querido agradecer la sinceridad con la que Doherty, una vez más, ha hablado de cómo convive con su cáncer de mama. Así, casi 1.000 comentarios han llenado la publicación, destacando las palabras de ánimo y enhorabuena por la actitud con la que ha vuelta a enfrentarse a esta enfermedad. “Eres inspiradora”, “eres maravillosa y debes estar muy orgullosa de ello” o “lo vas a conseguir”, han sido solo algunos de los mensajes que ha recibido.