“Mi pareja me engañó, le pillaron mis amistades, pero no sé si dar una oportunidad al corazón”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Amigo que disfruta humillando

PREGUNTA Ahora en estas fechas navideñas hemos vuelto a encontrarnos algunos compañeros del instituto. Entre ellos un ‘amigo’ que disfruta pisando y humillando a los demás, necesita ser el centro de atención, incluso ha tenido problemas legales derivados de que “nadie puede quedar por encima de él”, sintiéndose fácilmente amenazado.

¿A qué se deben estas conductas tan autoritarias y que buscan pisar a los demás? ¿Cómo se trata con alguien así?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En general, son personas inseguras que quieren ser centro de atención para compensar sus carencias y su inseguridad. Además, su agresividad obedece a falta de regulación emocional (no saben controlar sus emociones), pero tienen difícil solución, pues difícilmente admiten la responsabilidad de sus actos (estas personas siempre se autojustifican y echan las culpas a los demás).

No es fácil tratar con ellos, pues son muy expertos en provocar malestar y tensión a su alrededor. Sólo con conductas muy asertivas se pueden mitigar los efectos de su agresividad, pero es recomendable tomar distancia emocional, pues en su insatisfacción, disfrutan humillando y agrediendo.

En el libro ‘Emociones que hieren’ describo cómo actuar con estas personas y cómo trabajar todas las técnicas de la Asertividad (Autoafirmación) pero, repito, lo más adecuado es coger distancia emocional. Recordemos que difícilmente se puede ayudar a quien niega que necesita ayuda.

Sola, triste y con bebé

PREGUNTA Tengo 33 años y un bebé de 3 meses. Su padre y yo nos separamos cuando el bebé tenía dos meses. Él no quería tener el bebé. Durante el embarazo le reclamaba ayuda e interés.

En fin, me siento como muchas madres solteras, sola, triste, muchos cambios de mi bebé me entristecen más. Quiero que pase rápido esta etapa, me sieto mal.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es difícil forzar los sentimientos; especialmente cuando algunas personas, como tu ex, muestran tan poca responsabilidad sobre sus actos. Los hechos parecen indicar que no podrás contar demasiado con él.

No tiene sentido que te empeñes en un imposible, pero conviene que te asesores legalmente, para que él asuma sus responsabilidades como padre. Ahora mismo estás desbordada por la situación que estás viviendo y muy decepcionada con su conducta, pero tu bebé tiene 3 meses y te necesita.

No dudes en pedir ayuda profesional para conseguir la estabilidad emocional que precisas, para ganar en confianza y seguridad, para disfrutar de tu maternidad y ofrecerle a tu bebé una atmósfera de tranquilidad, que favorezca su correcto desarrollo.

Pero todo eso te resultará difícil lograrlo si previamente no te sientes bien contigo misma. Hay asociaciones que también te podrán ayudar en tu realidad. Además, tienes el apoyo de tu familia, pero recuerda que será vital que te sientas bien contigo misma. ¡Disfruta de tu maternidad y trabaja tu estabilidad emocional!

Padres a la antigua

PREGUNTA Tengo 20 años y mis padres son muy chapados a la antigua, no me dejan hacer nada sin tener una hora de llegada. Hace poco, mi novio, que vive lejos me propuso quedarme a dormir con él, ya que nos vemos apenas una vez al mes, y no sé cómo abordar la situación.

Conozco muy bien a mis padres y sé que no me van a dejar bajo ninguna circunstancia. Intenté varias veces hablar con ellos pero solo me gritan y me dicen cosas muy ofensivas para así conseguir que me quede bajo su techo. Necesito consejo, quiero que confien en mi y me dejen vivir un poco.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La realidad a veces es muy difícil. Tienes 20 años, vives con tus padres y entiendo que dependes económicamente de ellos. Es probable que ellos piensen que deben protegerte, que eres demasiado joven y demasiado ingenua; en cualquier caso, hacen lo que creen más conveniente para ti.

Tu novio te está poniendo en una situación muy difícil. Te está pidiendo algo que te provoca mucha tensión y sufrimiento. Coméntale cómo son tus padres, arguméntale que él se volverá a su ciudad y tú te quedarás con ellos, sufriendo las consecuencias.

Realmente, alguien que te quiere de verdad no debe ponerte en situaciones límite, por mucho que ambos lo deseéis. La mentira no es la solución, pero una confrontación en la que tú eres la parte más débil, tampoco es la mejor opción.

No dormir con alguien no significa que no le quieras, ni que no podáis tener vuestros momentos de intimidad. En una relación con frecuencia hay que ceder los dos; en este caso, tu novio, si te quiere de verdad, entenderá que no te debe poner en una situación imposible para ti.

En relación a tus padres, trabaja tu seguridad en ti misma, que vean tu madurez, y trata de ir ganando en independencia cada día. Pero si la situación te resulta muy difícil de llevar, no dudes en pedir ayude psicológica a nivel profesional.

Con él o sola

PREGUNTA Estoy atravesando una situación muy complicada, siempre he sido insegura e indecisa y no sé si la decisión que he tomado es la correcta.

En agosto de 2020 mi pareja me engaña. Lo pillan amistades mías y a la hora afrontar la verdad me engaña y me jura que no era él. Decido dejarlo y durante tres meses no me busca, reaparece el 22 de noviembre pidiendo volver e insistiendo en que él no era y que me lo demostrará.

Me trae a su amigo, miente por él y yo me lo creo. En el fondo sabía que era mentira pero quería estar con él, no sé si por amor o por no querer estar sola.

En estos dos meses incluso me pongo a buscar yo a mi anterior ex, no sé, quizás me quería vengar o ver si sentía algo aún por él. Algo de cariño queda pero no. Lo que me ocurre es que no sé qué hacer, si dar una oportunidad al corazón o la relacion ya está tan rota que no se puede arreglar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No tiene sentido empeñarse en prolongar una relación cuando los sentimientos y el afecto han terminado; al menos en uno de los integrantes de la pareja. La reacción de tu pareja demuestra su tendencia al engaño, a la manipulación, la mentira y la falta de empatía.

Conviene que trabajes tu seguridad y tu autoestima, para que no te pongas en peligro en manos de personas que no te merecen y que abusan de ti. No confundas amor con dependencia emocional.

No tiene sentido continuar con esa relación, pero conviene que trabajes, y mucho, en tu estabilidad emocional. Te vendría muy bien ayuda psicológica y no hay excusas para no buscarla. Si no puedes tener ese tratamiento por la Seguridad Social, y no tienes recursos económicos para afrontar un tratamiento privado, hay fundaciones, como la nuestra, donde te podemos ayudar. Si te animas, llámanos, comenta que yo te he facilitado la información y pregunta por el programa que tenemos de BECAS, para casos como el tuyo. El teléfono es 910 837 781.

Depresión y ataques de pánico

PREGUNTA Hola tengo 26 años, siento que no he hecho mucho por mi vida, tengo depresión y ataques de pánico por lo mismo. Mis padres de cierto modo me han encerrado, desde el kínder, cuando mi amiga venia, mi madre no le abría. Ya en la secundaria no me dejaba ni ir a la tienda, siempre me he potado bien, no tomo, ni fumo, ni me drogo, soy muy tranquila.

Un día mi hable con mi mamá que me dejara ir con mis amigos de la prepa al parque y me dijo que si… Al salir de la escuela fue por mi y me dijo vámonos y le dije que había quedado en salir y me dijo que no, que, si la iba a dejar sola, en otra ocasión, iba a salir con otra amiga y me dijo que no le pidi que me dejara y llegaría a las 4 de la tarde y se jalo ella los cabellos y se encerró a tomar pastillas, después me volví apática para salir y convivir con la gente.

He tenido 3 relaciones en mi vida, con mi primer novio dure 6 años y cuando quise trabajar mi mamá me decía que buscara trabajo con el que sola no, mi tercera relación fue de igual forma muy complicada con el dure 4 años, siempre que el quería venir en navidad decían que era familiar que se fuera, le cerraban la puerta en la cara, mi padre le ponía caras a los 2 novios que tuve. Ahora tengo una nueva relación y trate de que conviviera con mi padres en navidad, pero, mi padre le dijo que no quiere que venga y le puso cara le cambio a la música ya que nos pusimos a bailar salsa y lo corrió prácticamente, dice que es falta de respeto que los novios vengan en navidad, el me invito a pasar el año nuevo y pienso en la reacción de mis padres no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es posible que tus padres hayan sido demasiado sobreprotectores sin pretenderlo, pues parece que aún les cuesta asumir que eres una persona adulta. No obstante, vives en su casa y ellos ahí ponen las normas. Lo mejor es que trates de llegar a Acuerdos, donde no sientan que no respetas sus límites, pero también haciéndoles saber claramente que tienes edad para tomar tus decisiones. La dificultad es que tomar decisiones también implica asumir responsabilidades.

No sé si ahora mismo trabajas o no; si tienes posibilidades de emanciparte y vivir por tu cuenta. Desde luego, si aún no tienes opción a vivir independientemente, ese debería ser uno de tus principales objetivos. A partir de ahí, no tendrías dificultad para tomar decisiones y decidir, por ejemplo si pasas Ana Nuevo con tu novio.

En consecuencia, céntrate muy bien en perseguir los objetivos que te darán más libertad e independencia y, en relación a la convivencia con tus padres, quizás te ayude la lectura de algunos libros como “Emociones que hieren”; ahí detallo cómo resolver los problemas de comunicación.