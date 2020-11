“Mi pareja está distinta… no se hace fotos conmigo, dice que su madre está por encima de todo”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Ayudar a un hijo con Covid

PREGUNTA Quería saber cómo ayudar a mi hijo que tiene el Covid, vivo con mi hermana, mi hijo y yo, y hace 12 días les diagnosticaron a los dos positivo, a mí me dio negativo, mi hijo tiene síntomas leves y a mi hermana, cómo tiene 58 años y otras patologías, le han hecho más pruebas y ha estado dos días ingresada.

Esto ha empeorado un poco los nervios de mi hijo, ya ella está en casa pero él sigue nervioso igual (se preocupa mucho por el color de la mucosidad). ¿Cómo puedo ayudarles?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El peligro de estas situaciones es que se obsesionen con los síntomas en lugar de centrarse en los avances. Pero es un tema más emocional que racional.

Si su hijo pudiera hacer una reflexión objetiva se quedaría más tranquilo, pero en estos momentos sus pensamientos son muy distorsionados, y esos pensamientos son los que provocan sus miedos.

Intente que su hijo esté muy centrado en aquellas actividades que más le relajan o le distraen. Será crucial que ‘desconecte’ un poco de las noticias sobre el covid, que no lea una y otra vez los síntomas.

Aunque le cueste, pídale su ayuda en determinadas tareas. El estar ocupado le vendrá muy bien.

Finalmente, recuerde que el sentido del humor contribuye a relativizar estos momentos, ayuda a tranquilizarnos emocionalmente y resulta un bálsamo muy reconfortante. Intente crear situaciones donde el humor y la alegría sean las protagonistas (sé que es difícil, pero inténtelo, será de gran ayuda).

Soledad absoluta

PREGUNTA He terminado una relación y no veo salida, me siento solo, no tengo con quién hablar, siento que esto consume mi vida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esa sensación es muy frecuente en ciertos casos, cuando se termina una relación que ocupaba las principales esferas de nuestra vida. Hay personas que se quedan como en una especie de estado de shock y elaboran pensamientos muy catastrofistas que desencadenan emociones como las que usted describe.

La soledad que siente se combate y su supera desde la acción. Aunque en estos momentos sienta que no tiene con quien hablar, la realidad es que puede hacerlo. Pero es crucial que se vuelque en las diferentes áreas de su vida: el trabajo, los estudios, la familia, los amigos, el deporte, el ocio…

Y por nada del mundo se quede en casa, porque eso sólo serviría para aislarse aún más y llenarse de una soledad que en estos momentos le resulta irrespirable. En el libro ‘Recuperar la ilusión’ detallo más de 200 actividades que podemos hacer en estos casos.

Quince años juntos y su madre, lo primero

PREGUNTA Mi pareja está distinta, ya no se hace fotos conmigo y dice que su madre es su madre y ella está por encima de todo. Llevamos 15 años juntos y tenemos hijos y pone a su madre por encima de todo, ya no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Probablemente algo ha pasado para que su pareja tenga esa actitud. ¿Ha ocurrido algo en la familia, con su suegra, en su entorno? Si llevan 15 años juntos y hasta ahora las cosas iban bien, conviene actuar con mucho tacto y empatía.

Escuche y manténgase muy receptiva, que su pareja no se sienta atacado, ni presionado. Es mucho más lo que va a conseguir desde la empatía que desde la exigencia.

Una vez tenga claro qué está pasando, será el momento de actuar y de exponer con claridad la situación. Dígale a su pareja que tienen que llegar a un Acuerdo de convivencia, donde usted le pedirá algo muy concreto, para usted es esencial, y él, a cambio, también pedirá algo que le resulte clave.

Estos acuerdos los revisarán cada semana y, en función de cómo hayan ido, irán formulando cada uno de ustedes nuevas peticiones. Pero recuerde, la finalidad es el acercamiento, no el conflicto.

En el libro ‘Amar sin sufrir’ detallo cómo reaccionar en estas situaciones de crisis y cómo alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Finalmente, recuerden que sus hijos estarán muy expectantes ante su relación y sus comportamientos; intenten crear un buen ambiente en la familia.