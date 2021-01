“Mi novio rechaza una postura que para mí es la más placentera, ¿qué podemos hacer?”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Por qué no puedo ser bisexual

PREGUNTA Soy un chico de 18 años y he tenido rollos con los dos sexos. Mi entorno no ve bien la bisexualidad y me angustio.

Para mí no hay reparo, pero los amigos con los que hablo y también mi hermana mayor (tiene 23 años) me dicen que opte, que no hay problema en ser homosexual, faltaría más, pero que lo lógico y normal es tener atracción por un solo sexo.

Me estoy comiendo mucho la cabeza con esto, ¿Por qué no puedo ser bisexual?

RESPUESTA DEL EXPERTO La orientación del deseo sexual no es dimórfica, es decir, no se mueve en términos de blanco o negro. La orientación del deseo se mueve en parámetros intersexuales, es decir, en predominios.

Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de nuestra orientación sexual.

La bisexualidad en el deseo, en el sentido de que indistintamente me gusten hombres y mujeres es difícil, no así en el sentido de tener relaciones eróticas con hombres y/o mujeres. Es una realidad, no obstante, que hay personas que se enamoran de personas, independientemente de que sean hombres y/o mujeres, y ello constituye un hecho de diversidad.

Sin interés por el sexo

PREGUNTA Tengo 49 años. El sexo ha dejado de interesarme y no sé si es un problema o no. Hasta hace poco sí tenía ganas de hacerlo con mi mujer; pero en la actualidad empieza a mosquearse con esto.

Ya no me atrae, no digo mi mujer, sino la práctica sexual en general. He oído hablar de una especie de menopausia masculina, pero no sé qué es. Estoy preocupado, porque no parece esto muy normal. Le agradezco su consejo.

RESPUESTA DEL EXPERTO El interés erótico vive fluctuaciones a lo largo de nuestra vida y especialmente cuando vivimos en un contexto de pareja estable.

Si el desinterés erótico de una persona se instala de una manera brusca y llamativa habrá que valorar el estado de salud integral y/o si la persona está consumiendo algún fármaco o sustancia que explique este descenso de su deseo erótico.

También convendría saber si tu pérdida de interés sexual es global, es decir, afecta a tu erotismo individual (autoerotismo) y compartido (relacional) o sólo es un desinterés específico.

Si tu desinterés erótico es global, es decir, si sientes una ausencia persistente de pensamientos eróticos, fantasías y motivación para acceder al encuentro erótico, en presencia de adecuados estímulos y nada ni nadie te despierta sensaciones, quizá debamos valorar el solicitar un estudio hormonal y verificar tus niveles de testosterona (hormona masculina) y otras hormonas asociadas.

En el varón a partir de los 50 años suele darse un descenso hormonal gradual; ahora bien, si este descenso es muy acusado, podría derivar en un deseo sexual inhibido y cierto declive erótico y vital. En concreto, irían asociados otros síntomas como:

1. Disminución de erecciones espontáneas

2. Aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias (ginecomastia)

3. Pérdida de vello axilar y púbico

4. Infertilidad

5. Fracturas patológicas

6. Sudoración

7. Pérdida de fuerza muscular

8. Aumento del tejido graso

9. Baja vitalidad

10. Ánimo depresivo y trastornos del sueño

En el contexto de vuestra relación de pareja es una respuesta lógica y habitual que tu mujer sienta que tu desinterés erótico significa que no la deseas y has dejado de quererla.

Si el estudio hormonal no detecta ninguna anomalía os sugiero acudáis a un profesional de la Sexología que permita valorar otras variables y diseñar estrategias de solución.

Yo, encima

PREGUNTA Sigo todas las semanas su consultorio y quiero contar lo que me pasa. La postura en la que yo estoy encima de mi novio es para mí la más placentera, pero ocurre que a él no le gusta nada y su erección no es suficiente.

Sé que lo fácil puede ser que yo me adapte a cualquier otra postura en las que él no tenga problemas y ya está, pero creo que yo también tengo derecho. Por supuesto que alterno con otras posturas, pero cuando me apetece esa él pone reparos y comienza a negarse.

¿Hay forma de trabajar esto para que a él también le guste y tenga erecciones fuertes? No sé si importa la edad, pero él tiene 32 y yo 28 años. Un saludo y gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO El erotismo constituye un jeroglífico personal muy singular, de carácter biográfico y conformado por una serie de elementos que lo hacen único y exclusivo en cada persona.

En relación a los gustos por ciertos juegos eróticos nos movemos ya en el plano de las sensaciones; y en vuestro caso, la elección de una determinada postura coital tiene una doble vertiente: a él le genera inseguridad y malestar, con una consiguiente pérdida de erección, y a ti es la que más te gusta.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a los deseos; mi sugerencia es que dediquéis una buena conversación para hablar de vuestra intimidad y quizá lleguéis a la conclusión de que, durante un tiempo, ambos olvidéis las “posturas” que os gustan y exploréis otras estrategias y juegos para llegar a un encuentro erótico satisfactorio para ambos.