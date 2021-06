“Mi novia es muy fogosa, quiere estar constantemente entre sábanas, yo creo es excesivo”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Excitación por sexting

PREGUNTA Tengo 37 años; últimamente he utilizado mucho el sexting y he observado que al estar con una persona físicamente me excito con más dificultad; sin embargo al hacer sexting me excito más rápidamente. ¿Hay alguna causa que lo explique o está afectando mi capacidad de excitación?

RESPUESTA DEL EXPERTO El sexting consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico a través del teléfono móvil, redes sociales u otro recurso de comunicación.

En principio el consumo de un sexting positivo, es decir, acordado, consensuado y transparente, no tiene por qué asociarse a una dificultad sexual.

Refieres que la conversación y el envío de imágenes eróticas te provocan una más rápida excitación que el encuentro real con la persona; ello se explica porque el erotismo individual permite añadir al componente “sexting” un añadido de fantasía y no dispersión relacional, que explica esa facilidad en tu respuesta sexual.

El erotismo compartido presenta una constelación de sensaciones muy sugerentes que expanden el placer, pero al ser diversificado tiene ritmo y velocidad distintos.

Tu cerebro te viene a decir que necesita ciertos contenidos, voces, conversaciones e imágenes para potenciar tu respuesta sexual; por ello, creo, no deberías preocuparte.

Sexo anal, sí o no

PREGUNTA Mi pareja me ha propuesto sexo anal. Tengo dudas sobre si dar ese paso, porque nunca lo vi como natural, aunque no lo he rechazado por completo. Tengo algo de curiosidad y quisiera saber qué debo de tener en cuenta. Bea.

RESPUESTA DEL EXPERTO Los gustos y los deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica y cambiante de la relación.

El deseo tiene sus tiempos, sus claves y no hay que presionarlo. Lo que hoy te gusta, Mañana puede dejar de gustarte y viceversa.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a tus deseos.

La penetración anal, como juego erótico en la pareja, sí requiere ciertas pautas subordinadas a la estructura anatómica peculiar de la zona anal.

La zona anal es una estructura anatómica sin sistema de lubricación propio, por ello, una vez consensuado el deseo mutuo, conviene tener en cuenta ciertas recomendaciones:

1. Hábitos dietéticos saludables (dieta mediterránea) que faciliten la motilidad intestinal los días previos al encuentro erótico.

2. Una higiene genital apropiada antes y después del juego.

3. Preservativo en su caso, que desecharemos, si luego incluimos penetración vaginal.

4. Imprescindible hidratación de la zona anal: hidratante vaginal.

5. Un entrenamiento previo del suelo pélvico, permitirá saber relajar y contraer la musculatura perianal y con ello facilitar las cosas.

6. Elegir una postura adecuada a la estructura corporal de la pareja.

7. La persona receptora debe marcar el ritmo del encuentro erótico y llevar el control en todo momento.

8. Tener a mano toallitas limpiadoras.

9. Si aparece el dolor o alguna molestia, abandonar el juego erótico.

No ir al trabajo

PREGUNTA Mi novia es muy fogosa, y quiere estar constantemente entre sábanas, pero creo es excesivo. El mes pasado, un viernes, directamente decidió no ir a trabajar solo por quedarse para tener sexo conmigo sin parar.

Yo le digo que se está convirtiendo en una obsesión y me dice que ya llegará el tiempo en que no lo necesite. No sé cómo modular esto, cómo rebajarlo. La única vez que me he negado (esto fue ya hace tiempo) tuvimos una bronca monumental luego. ¿Qué puedo hacer? Alfredo.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente las diferencias entre hombres y mujeres.

El deseo erótico evoluciona a lo largo de la vida del individuo y está sometido a inevitables vaivenes modulados por la propia biografía personal.

La biografía tiene un soporte bio-psico-social y en ella juegan un papel importante: la edad, estado de salud, estilo de vida, niveles de amor, autoestima, clima de pareja, contexto cultural, experiencias previas e historia familiar.

Tu pareja está viviendo, en la actualidad, un momento de su vida en el que su deseo se muestra mucho más expresivo y esto puede generar, no solo, un desajuste en relación al tuyo, sino que ella pueda interpretar, erróneamente, que ya no la deseas como antes.

Compatibilizar el erotismo individual con el erotismo compartido puede ser una buena fórmula para que ella pueda dar cauce a sus necesidades eróticas y a la vez tú no vivas la situación como problema y presión.

La rigidez cultural y social tiende a fabricar “adicciones y obsesiones” y a devaluar las aficiones y deseos, lo cual siempre tiende a culpabilizar.

No obstante, la decisión de no ir a trabajar, en especial si es por cuenta ajena, es un riesgo que deberíais valorar.