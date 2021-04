‘Mi mejor época de golf está por delante’: Omar Tejeira

El ganador del Panamá City Classic quiere concentrarse en seguir trabajando como ha venido haciendo hasta que su esfuerzo comience a darle más frutos. “Superar mis récords previos, competir en un LAAC, ganar un LAAC, jugar un US Amateur, en fin, hay muchas cosas, pero, ahora mismo no quiero pensar tanto en el futuro, sino concentrarme en lo que estoy haciendo y dejar que el buen juego se ocupe de traer victorias y hacernos soñar en grande”, comentó Tejeira sobre su estrategia para la nueva temporada de golf.

You May Also Like