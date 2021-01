Mi llano lindo | La Prensa Panamá

Me gustaría concitar a los residentes de Volcán y Paso Ancho, para que juntos podamos informar a nuestras autoridades municipales que ese proyecto dejará una marca inexorablemente negativa en el distrito. De igual manera, me gustaría invitar a la Cámara de Turismo y a otros grupos agremiados, solicitar de manera respetuosa al señor ministro reconsiderar la ubicación de este proyecto.

4)Basura – Este pueblo desconoce lo que es procesar la basura adecuadamente. Que espectáculo que ahora el llano será el recipiente de todo tipo de basura! Actualmente la basura es un tema de techo que las autoridades no han resuelto adecuadamente. Incluso, hay un vertedero de autos chocados que un turista me comentó: “Este es el primer parque nacional que visito donde se deposita basura…”. Y este tópico me lleva al siguiente.

Este llano es invaluable y la idea de construir 129 viviendas en serie no resiste el análisis lógico, ni consulto a la comunidad de Tierras Altas por las autoridades locales, que deben velar por nuestros recursos naturales. Pareciera que hay un déficit de educación ambiental no solo en una comunidad que muestra desidia sobre el tema, sino también en las autoridades municipales. Consideremos los siguientes puntos álgidos:

