“Mi hijo tiene el cielo ganado”

Tras la filtración de unos audios de Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, la familia Campos está viviendo todo un terremoto mediático. Pero la hija menor de María Teresa no se ha cortado tampoco al dar su opinión sobre la nueva esposa de hijo, José María Almoguera.

“Alejandra es tontísima. Esa vende a cualquiera“, se oyó decir a Olmedo en las grabaciones emitidas en Sálvame. “[Terelu] es la que más vende, vende a cualquiera, es una bocazas, ni familia ni nada”, dijo también.

Ante estas descalificaciones, Carmen Borrego se sintió muy avergonzada y salió en defensa de su hermana y su sobrina: “Lamento lo que está ocurriendo. Espero que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo ni con mi hijo. No lo estoy pasando bien”. Y, del mismo modo, lo hizo Alejandra Rubio al asegurar que estaba preocupada por su primo.

Pero este martes, Carmen ha ido más allá con una exclusiva en la revista Lecturas en la que no solo ha hablado de su nuera, sino que ha confirmado que está embarazada.





Según informa el magazine, que saldrá a la venta con toda la información este miércoles, su hijo le dio la noticia a su madre con una caja que contenía un test de embarazo y un chupete.

“Cuando me dieron la noticia salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca. No podía dejar de llorar”, declara la hermana de Terelu. Este bebé será el primer bebé de José María Almoguera, de 31 años, y el tercero de Paola Olmedo, de 33.

Borrego también ha hablado de ella y de sus desagradables palabras. “Mi hijo se ha ganado el cielo“, es el titular que aparece en portada, en clara referencia a la frase que Paola pronunció: “El marido de Carmen tiene el cielo ganado”.

“Paola no ha tenido relación real con mi familia, ni con Terelu ni con Alejandra. Juzgar a una persona sin conocerla me parece terrible”, opinó sobre los audios, en los que también se oía a su consuegra, Katy. “En mi vida tiene que estar mi hijo, por supuesto, y tiene que estar mi nuera, pero no la suegra de mi hijo”.