Mi hijo me pide una tarjeta bancaria, ¿qué debo saber?

Los productos bancarios para niños no se pueden abrir a través de Internet, salvo alguna excepción como la tarjeta prepago de Openbank asociada a la cuenta de los padres. Será la madre, el padre o el responsable legal el que se acerque hasta cualquier oficina en la que estén interesados en abrir una cuenta y aporte la documentación necesaria: DNI del representante legal, DNI del menor y el libro de familia . Generalmente, no hace falta que acudan los dos progenitores a la oficina y, en muchos casos, ni siquiera hace falta que vaya el menor.

Lo cierto es que no existe una normativa específica que regule las cuentas y tarjetas bancarias para menores, según comunica el Banco de España en una entrevista realizada por el comparador. Las entidades se basan en la normativa de derecho común, que indica que un menor no emancipado aunque tiene responsabilidad jurídica, no tiene capacidad de obrar, por lo que la apertura y cancelación de la cuenta, contratación de tarjetas o administración del dinero se realizará a través de sus padres.

