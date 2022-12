“Mi hija murió de sobredosis a los 15 años en el baño de su escuela en California”

“ Me duermo pensado en ella y me despierto pensando en ella . Me paso el día con ella en la cabeza, pensando qué estaría haciendo ahorita”, le dice a BBC Mundo.

“Le tuve que decir (a una de ellas) que su hermana mayor no iba a volver. Tiene 7 años. ¿Cómo le dices a alguien de 7 años que su hermana no va a volver? La dejé llorando durante un largo rato”, le contó a la prensa durante la vigilia celebrada en la secundaria Helen Bernstein en septiembre.

“ ¿Dónde estaba el personal? ¿Dónde (estaban) los maestros? ¿Dónde estaba la administración? Si no fuera por el otro padre, entonces mi sobrina no habría sido encontrada tal vez hasta el día siguiente”.

“ Murió sola, en un baño. Allí acabaron sus sueños, sus planes, y también terminó mi vida . Me ha dejado destrozada. No lo puedo superar”.

