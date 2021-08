‘Mi hermano Pedro Joaquín está secuestrado’, dice Carlos Chamorro

“No me he podido entrevistar con Pedro Joaquín Chamorro, él al igual que otros está incomunicado”, enfatizó Curtis.

Urcuyo detalló durante estos días de reclusión solo le han permitido enviarle agua y ocasionalmente otro tipo de bebidas y galletas, pero no comida. “Estoy confiando en Dios que él esté bien porque no me han pedido medicinas para Pedro”, dijo al rotativo nicaragüense.

