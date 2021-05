“Mi hermana me odia, mi marido dice que es veneno, hemos tenido que alejarnos de ella”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Emociones caóticas

PREGUNTA Al poco de romper con el que fue mi pareja durante tres años conocí al chico con el que me he visto algunas veces. A pesar de no querer entrar en otra relación no puedo evitar tener sentimientos hacia él.

Él me trata genial pero no quiere compromiso, además dentro de poco se tiene que ir fuera por trabajo. Estoy frustrada y triste. Por otro lado, mi ex está intentando volver. Me hizo demasiado daño como para volver, pero tampoco soy capaz de echarlo de mi vida. Mis emociones están hechas un caos y no se qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que describes refleja un estado emocional muy vulnerable que hace que te ilusiones con este chico nuevo, quien, por otra parte, parece que está siendo muy honesto contigo.

Comentas que tu ex te hizo demasiado daño como para plantearte una vuelta; probablemente ese daño es el que te ha provocado esa vulnerabilidad, pero conviene que tengas mucho cuidado para que no establezcas relaciones de dependencia emocional.

Ahora mismo lo fundamental es que trabajes tu autoestima, tu confianza y tu seguridad en ti misma, para que recuperes tu fortaleza y puedas hacer frente a tu situación sin buscar atajos y sin sufrir inútilmente.

Te vendría muy bien ayuda profesional para salir pronto del bache; no obstante, te puede ayudar la lectura de algún libro como ‘Lo mejor de tu vida eres tú’; ahí detallo cómo sacar lo mejor que llevamos dentro.

No poder amar

PREGUNTA Tengo una amiga que no dura en las relaciones con sus novios, porque dejan de gustarle rápido. Siente que no puede amar y prefiere estar sola. ¿Cómo la puedo ayudar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA ¿Es tu amiga quien les deja de gustar pronto a los chicos o son los chicos quienes la dejan de gustar a ella? Cuando una persona se siente incapaz de amar y prefiere estar sola en realidad lo que nos está mostrando en su inseguridad y su fragilidad emocional.

Tu amiga lo que hace es un mecanismo de huida y esa no es la solución. Habría que analizar en profundidad cómo es ella, sus circunstancias, las experiencias previas que ha tenido…, pero seguramente la podrás ayudar con libros como ‘Amar sin sufrir’.

El mismísimo demonio

PREGUNTA Mi hermana y yo solo nos llevamos un año y medio de diferencia, yo soy la mayor. Me ha hecho mucho daño, me ha destrozado la vida. En el colegio me pegaba delante de los demás niños y hacía que todo el mundo me rechazara.

Siempre ha ido con cuentos a todo el mundo, mintiendo sobre mí. Nunca se ha preocupado por mí y nunca me ha ayudado en nada. De más jóvenes en casa de mis padres me pegaba cada poco, tenía la mano muy larga y cuando llegaban mis padres se ponía a llorar mintiendo y diciendo que era yo la mala, y mis padres me castigaban a mí.

Cuando tuve edad de tener novio nos hizo la vida imposible y después de 7 años mi novio me dejó alegando que mi hermana era el mismísimo demonio y había destrozado nuestra relación con mentiras y chantajes.

Ahora que tiene dos niños pequeños me aleja de ellos y me prohibe verles alegando que soy una mala influencia para ellos y que siempre les voy con cuentos. Mi marido me dice que mi hermana es un veneno y hemos decidido, por nuestra salud mental, alejarnos de ella y de su marido pues se ha convertido en la misma condición que ella o quizás sea peor.

Tengo mucho dolor pues no entiendo qué le pasa a mi hermana conmigo, no entiendo por qué me odia tanto. No puedo ver a los niños ni a mi familia por no juntarme con ella y me está pasando factura psicológicamente, ya no sé qué más hacer, lo he intentado todo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Desgraciadamente, hay personas que se sienten bien provocando mal a otras personas. Quizás en el origen de las conductas de tu hermana esté una base de envidia hacia ti o de necesidad extrema de protagonismo por su parte; en cualquier caso, está claro que te conviene alejarte física y emocionalmente.

Esa conducta que ha perdurado tanto en el tiempo, y que empezó ya siendo muy niñas, ha provocado en ti ese sentimiento de indefensión y desprotección; pero la solución no es enfrentarte a tu hermana, no tiene sentido, pues ella se siente muy cómoda en la provocación y la confrontación, la solución es trabajar tu independencia emocional. Cuando te sientas fuerte, será el momento de recuperar la relación con el resto de la familia (no con ella).

Dado el carácter manipulador de tu hermana, te podrá ayudar la lectura de libros como ‘Emociones que hieren’; ahí detallo cómo reaccionar ante una persona de sus características y cómo conseguir superar sus críticas y sus manipulaciones. De todas formas, si te sientes muy débil, pide ayuda psicológica. Ya verás como empiezas a recuperar tu confianza y tu bienestar.