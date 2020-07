Mi gato lo pasa fatal cada vez que toca ir al veterinario. Consejos para hacer más llevadera la visita

– Un recurso sencillo es el de meter al gato en el transportín de vez en cuando y siempre en ocasiones en las que no va a salir de casa. Se le puede ofrecer comida o premios mientras esté dentro o darle algún juguete. Esto le ayudará a acostumbrarse a este objeto y a no verlo como algo negativo y/o extraño .

Antes de cerrar la cita conviene exponerle la situación al veterinario : explicarle cómo es el carácter del felino, buscar un hueco en el que no tenga que aguardar demasiado en la sala de esperar, encontrar una hora en la que no coincida o coincida con pocas mascotas… En definitiva, dar con un momento de poco ajetreo en la consulta que pueda ayudarle a estar más tranquilo durante su visita. Incluso si la cita es urgente conviene llamar antes a la clínica para evitar situaciones estresantes.

A cualquier gato un cambio de ambiente puede provocarle estrés : una mudanza, unas vacaciones, una reforma… Pero cuando se trata de una visita al veterinario, la situación puede complicarse más todavía. El minino sale de su zona de confort (es decir, su casa), se le introduce en un transportín (al que generalmente no está habituado, sobre todo, si suele ir solo de año en año para la vacunación), le sometemos a múltiples estímulos visuales y sonoros (de la calle, el transporte público, el coche…) y luego toca la espera en una sala rodeado de personas ajenas, otros animales a los que no conoce e impregnada de las feromonas de alarma que han dejado otros congéneres que han visitado la consulta previamente.

