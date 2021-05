“Mi expulsión fue por algo personal”

“Mejor que no hable de los árbitros porque, en general, la RFEF pone uno de los mejores árbitros para estos partidos. Es de esperar que acierte en sus decisiones, pero no hay que pensar en los árbitros. Hay que pensar en uno mismo, planificar, y ojalá las decisiones del VAR sean justas para nosotros y para el Atlético” , deseó el entrenador.

“Creo que fue algo personal, porque decir vaya personaje en español o ‘what a person’ en inglés no es insultar. No es razón para sancionar. Entonces sí, hay algo más “, dijo en la rueda de prensa previa al partido con el Atlético. Para ese choque estará pitando Antonio Miguel Mateu Lahoz , uno de los colegiados más carismáticos pero también más personalistas en sus decisiones.

Ronald Koeman estará en la grada y no en el banquillo del Camp Nou para la considera como la final de esta Liga. El partido entre Atlético y FC Barcelona de este sábado determinará en buena medida no sólo las opciones de ambos, sino también las del Real Madrid que puede ser el gran beneficiado de un empate entre ambos si ellos ganan.

