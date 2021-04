Mi ex pareja no paga su parte de la hipoteca: ¿qué hago? ¿perderé la casa?

Por su parte, la directora legal de reclamador.es sostiene que “si ese acuerdo es imposible y hay que iniciar lo que se llama una acción de división de la cosa común, además de ser necesario abogado y procurador para cada una de las partes, si una de ellas no acepta el valor que le da la otra a la cosa, habrá que nombrar un perito que lo determine (lo que conlleva otro coste adicional). En estos casos, lo que nos dice la Ley es que la venta en pública subasta no puede llevarse a cabo por menos del 50% del valor de salida que se le haya otorgado… lo que quiere decir en realidad que en la mayoría de los casos la vivienda se adquirirá precisamente por la mitad del precio inicialmente fijado”.

Luis Enrique Martínez (Garón Abogados) sostiene que “sin lugar a dudas” es mejor llegar a un acuerdo para que una parte se quede la casa. “Entre los distintos beneficios que podemos encontrar señalamos que podemos evitar los tiempos judiciales hasta que se pueda resolver la cuestión jurídica que, en escasas ocasiones, los plazos no son inferiores a un año para una primera instancia, no ya si tenemos en cuenta vías de recurso, subastas, etc. Que nos iríamos a un plazo muy superior”, subraya.

Almudena Velázquez (reclamador.es) asegura que “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito: a pesar de que es conveniente contar con el asesoramiento de un abogado en estos casos, no es lo mismo tener que costear los honorarios cuando hay posibilidad de entendimiento que cuando cada uno de los que fueron pareja acude a su propia defensa (con su respectivo procurador) en un procedimiento judicial que como mínimo tardará un año y acabará por no satisfacer a ninguna de las partes”.

El abogado subraya que este tipo de acciones judiciales serán importantísimas, ya que, en el hipotético caso de que quieras vender el piso, no podrás hacerlo si no tienes la autorización del titular del otro 50%

“En ocasiones no es sencillo poder localizar al otro propietario, ya que suelen ‘desaparecer’, lo que nos obligará a ir directamente a un proceso judicial para averiguar su paradero”, indica Luis Enrique García. En este sentido será importante agotar previamente estas vías utilizando recursos como Whatsapp, emails, etc para notificar la intención de resolver esta situación.

You May Also Like