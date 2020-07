“Mi ex era detestable en muchos aspectos salvo en la cama; con mi actual pareja, al revés”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Y puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

Covid por besos

PREGUNTA A mi pareja le diagnosticaron el covid hace tres semanas y tuvo como síntomas una pequeña fiebre, malestar general y debilidad posterior.

En la actualidad ya ha superado la infección y hace sus actividades como cualquier persona. Mi pregunta: ¿me puede contagiar el covid 19 ya sea por los besos o por tener intimidad?

RESPUESTA DEL EXPERTO El virus no se transmite por vía genital pero sí se transmite por la saliva (besos), además de por la tos y los estornudos.

Si ya no tiene síntomas, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

Extensores del pene

PREGUNTA Tengo complejo con el tamaño de mi pene. ¿Cuál es la medida estandar? ¿Los extensores que hay sirven de algo? ¿Se puede hacer cirugía?, ¿es recomendable? Gracias por su ayuda, estoy muy preocupado.

RESPUESTA DEL EXPERTO La respuesta a la tópica pregunta de ‘¿el tamaño del pene importa?’ suele dar lugar a la políticamente correcta respuesta de “no importa”. La realidad nos dice que para ciertas personas sí importa el tamaño de su pene o el de su pareja.

Lo que también nos dicen los hechos es que ninguna persona elige como pareja a una persona por el tamaño de su pene.

El placer se mueve en torno a diversas variables, una de las cuales es la estética corporal; si la persona vive como problema esta cuestión su capacidad de sentir placer puede verse afectada.

Lo cierto es que cuando te gusta una persona no sueles decir “¿me dejas ver tu pene?”, de manera que cuando te gusta alguien no suele dejar de gustarte cuando te lo presentan.

Realmente se han hecho pocos estudios acerca del tamaño del pene porque no se han considerado relevantes sus resultados en cuanto a la satisfacción erótica de las personas.

Hace años apareció un fármaco para tratar la disfunción eréctil y al ser inyectable se aprovechó para realizar mediciones del pene en grosor y longitud. El resultado medio fue de 12,60 centímetros en erección con un + – 2 centímetros.

Los artilugios para aumentar el tamaño del pene, en forma de extensores, no tienen credibilidad científica alguna y no se aconsejan.

A distancia

Y las cirugías peneanas, por motivos estéticos, han de ser cuidadosamente pensadas, evaluadas y realizadas por profesionales de la medicina cualificados.

PREGUNTA Mi chica tiene Covid 19 y llevamos una relación a distancia. Nos vamos a ver y me surgen algunas preguntas: ¿tras cuatro meses sin verla puedo tener sexo de todo tipo con ella? Yo estoy libre de la infección. Le agradecería mucho aclarase mis dudas.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si ya no da sintomatología, le han dado el alta médica y las pruebas serológicas han detectado anticuerpos, no hay ningún inconveniente en que reanudéis vuestra vida erótica habitual.

Por otro lado, las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

No obstante, y dado que esta nueva infección se escribe científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Un desastre que baja el deseo

PREGUNTA Me he separado de mi marido y ahora salgo con otro hombre. Se da una extraña circunstancia: mi “ex” era detestable en casi todos los aspectos, excepto en la cama; mi actual pareja tiene todo lo que no tenía mi “ex” y me llena plenamente, pero sin embargo en el plano sexual es un desastre.

Eso ha hecho que se me haya bajado mi deseo y empieza a repercutir en la relación, aunque no le he dicho nada. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Debería ir a una terapia? ¿Sólo él o también yo? Agradezco su consejo.

RESPUESTA DEL EXPERTO Entre los humanos hay una tendencia natural al encuentro con el otro, porque somos seres sociales. El deseo de encuentro nos lleva a sentirnos atraídos por los demás, la atracción puede llevar al enamoramiento y si este proceso sigue adelante surge el amor.

La atracción y el enamoramiento se mueven en el plano de las sensaciones y la fase de amor se mueve en el plano de las percepciones donde la dedicación, el respeto, el proyecto compartido, la comunicación, la complicidad y la intimidad ocupan un lugar preferente.

Es habitual que a nuestro mejor amante, desde el punto de vista erótico, nunca lleguemos a conocerlo; de la misma manera que es habitual que la mejor persona para compartir la vida tampoco se cruce en nuestra vida.

La búsqueda de un cierto equilibrio entre el amor y el componente pasional y erótico es un sugerente deseo que intentamos alcanzar.

Si vuestra dinámica relacional y convivencial es ascendente, pero la esfera erótica no te resulta satisfactoria, os sugiero un asesoramiento con un profesional de la Sexología tras haberlo hablado previamente con tu pareja.

El marco ideal terapéutico es que acudáis los dos a la consulta porque entre los dos lo tenéis que resolver.