Mi contribución ciudadana a Ágora

1) Agua: me satisface que la ACP esté dedicada al problema agua con proyección de 50 años para asegurar agua para el consumo y para el Canal. ¡Bien, porque si es la ACP, se logrará! Sin embargo, hace falta lo más importante del ciclo del agua para consumo: el ente de producción y distribución. Si el proyecto de la ACP no incluye resolver eso, queda en manos del viejo y cansado Idaan, entidad que parece estar hecha como para no funcionar. Así, el proyecto ACP quedaría cojo. La falta de agua en todo hogar las 24 horas del día, al precio justo (ajustado a la capacidad del usuario), hoy día es el factor de desigualdad más crítico de nuestra sociedad. Para cerrar esta horrible brecha, el agua en cantidades de sobra, producida y distribuida es la número 1.

You May Also Like