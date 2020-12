Mi Bus modifica horarios de operaciones hasta el 27 de diciembre

Por otro lado, durante esos días, la operación de los buses en la provincia de Colón será de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Agrega que en el caso de los días 25, 26 y 27 de diciembre, los cuales serán de cuarentena total, en la provincia de Panamá la flota estará operando los servicios troncales, complementarios y únicamente la ruta de corredor S420 de Pacora, en horario 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 m.n.

Detalla que a partir de este lunes 21 hasta el jueves 24 de diciembre la operación de todos sus servicios se mantendrá en horario de 4:00 a.m. a 12:00 m.n. en la ciudad de Panamá; y de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. en la provincia de Colón.

