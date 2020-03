Mi amigo Juan

La vida puede ser un viaje corto o largo y en ese transitar vamos a sufrir, disfrutar, amar, odiar, perder o triunfar, pero si hay algo indiscutible es que al final nada de lo obtenido podemos llevarnos al más allá. Pero así como todos nacemos con características físicas distintas, también existen diferencias en nuestro actuar y caminar por la vida, que terminan marcando con menor o mayor firmeza nuestras huellas al andar. Juan Bautista Chevalier, tal como lo precisa su apellido francés, fue todo un “caballero” que definitivamente me demostró en las buenas y en las malas que si existía en Panamá una casta de políticos partidistas con principios cristianos, fiel a su ideología nacionalista quien defendió con vehemencia, aún entre sus copartidarios, sus ideales arnulfistas hasta el final de sus días.

Sin haber sido parte de su entorno político, nos encontramos al final de los años 80 frente a un enemigo común “la dictadura” y cada uno desde nuestra trinchera, él en la ADO Civilista y yo en la Cruzada Civilista, pusimos nuestro grano de arena para derrotar al adversario en las elecciones de mayo del 89. Una vez juramentado el Presidente Guillermo Endara, me sorprendió (Juan) con una llamada para invitarme a acompañarlo en el Consejo de Gabinete como Viceministro de Comercio e Industrias y unos meses más tarde como jefe de esa cartera Ministerial. Jamás estuve inscrito en partido político, ni había ocupado puesto público alguno, sin embargo, me encontré a mis 45 años afrontando una crisis económica y social enorme, pero sentado en una gran mesa rodeado por las mentes más brillantes de nuestro país: Endara, Arias calderón, Ford, Galindo, Pereira, Rosas, Quijano, Chevalier, Carles, etc. En esos dificultosos cuatro y medio años que compartimos en ese Gabinete jamás me defraudó, por el contrario como yo no tenía piso político, me tuteló por ese mundo de intrigas políticas y me apoyo para aprobar, ante una Asamblea Legislativa adversa, muchos proyectos necesarios para reactivar la economía del país.

Chevalier era más un soñador que político, una especie de Quijote moderno, sus confrontaciones eran por defender sus ideales y por no agachar la cabeza ante algunas imposiciones externas, también reclamaba la lentitud o tal vez el temor de tomar decisiones del gobierno. Resentía que el enemigo del progreso estaba adentro y que la incapacidad de algunos funcionarios era lo que nos dificultaba el poder realizar algunos proyectos, él prefería tomar decisiones impopulares que ser popular por no hacer nada.

Disfrutaba las cosas más sencillas, me invitaba a almorzar codillos o mondongo en la fonda Las Cinco Esquinas en la avenida Cuba, siempre dispuesto a participar en todos los eventos públicos, le encantaba bailar y escuchar cantar a su compañera Estrella, adulador de señoras y amante de compartir el mar con sus hijos desde una pequeña residencia en Punta Chame. Nuestro último encuentro, días antes de su partida, entre algunas señales de dolor me mostró como siempre su mejor semblante y buen humor recordando entre bromas las peripecias que pasamos juntos durante aquella lucha por la recuperación de nuestra democracia. He recibido varias llamadas de ex funcionarios compañeros del gobierno, ratificándome que somos muchos quienes fuimos marcados por sus huellas y que siempre lo tendremos en nuestros recuerdos, hasta pronto amigo Juan.

El autor es empresario





Source link

Me gusta: Me gusta Cargando...