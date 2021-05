Mi Ambiente investiga muerte de lagarto aguja en playa de Los Santos

LEE TAMBIÉN: Encuentran droga en instalaciones de antiguo hospital Anita Moreno Sin embargo, al llegar al sitio, una hora después del reporte, los técnicos ambientales se encontraron con el animal sin vida, amarrad o y a pleno sol. A través de un video explicativo, el biólogo y rescatista Mario Urriola , de la Fundación Biodiversidad Tropical Panamá , indicó que llegó hasta el sitio como apoyo a la labor de los técnicos de Mi Ambiente en Los Santo s, sin embargo se encontraron con que el animal ya llevaba varias horas muerto. Según los primeros indicios , se trataba de un macho , de aproximadamente cuatro metros de largo , y posiblemente de unos 40 años de edad. E l animal fue trasladado a otro sitio para ser enterrado , ya que el mismo presentaba malos olores. La preocupación de la población es que un segundo lagarto aguja que se ha logrado ver en el área de playa Los Guayaberos, área conexa con el área protegida, corra la misma suerte, ya que por tratarse de animales de cierta edad, corren el riesgo de morir deshidratados o por algún mal manejo. Al respecto, la oficina regional de Mi Ambiente en Los Santo s indicó que desde que se dio la alert a sobre la presencia de cocodrilos en estas áreas de playa, se realizan m onitoreos constantes en este lugar. Alexis Rivera, Biólogo de Mi Ambiente , señaló que en los periodos de monitoreo realizados en el perímetr o, no han podido determinar el tamaño o el s exo del segundo animal avistado, o el por qué del traslado d el espécimen en esta zona. Sin embargo, manifestó que se realizan reuniones con los moradores del corregimiento y pescadores para determinar las posibles medidas de protección con respecto a los que asisten y pescan en este lugar. También hizo un l lamado a no molestar o tratar de estar cerca del espécimen para evitar daños al animal y a las personas.

