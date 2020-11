Mezclar vacunas contra la Covid-19, una posibilidad

Los investigadores aún esperan los resultados de los ensayos de fase avanzada que mostrarán si la vacuna puede alcanzar el alto nivel mostrado por los favoritos de la carrera, Pfizer Inc. y Moderna Inc. La lectura de datos de Astra-Oxford se producirá después de que hayan alcanzado 53 casos confirmados de covid-19 en el ensayo, dijo en una conferencia de prensa Andrew Pollard, investigador encargado del ensayo de Oxford.

“Este es un paso muy importante, porque la gran preocupación con cualquier vacuna es que no funcione tan bien en las personas mayores”, dijo Richard Horton, editor en jefe de The Lancet, en una entrevista con Bloomberg Television . Los datos son “otro ladrillo de la casa que estamos intentando construir para esta vacuna”.

“La teoría es que eso debería funcionar, y no hay razón” para que no resulte, dijo el jueves Andrew Pollard, quien lidera el ensayo de la vacuna contra la Covid-19 que desarrollan en conjunto la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc, en una conferencia de prensa sobre los últimos resultados del grupo. “Debería ser posible usar una vacuna y luego reforzarla con la otra”.

