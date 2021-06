Mezcla de vacunas de AstraZeneca y Pfizer crea una fuerte respuesta inmune, según un estudio publicado en ‘The Lancet’

El ensayo involucró a 830 voluntarios de 50 años o más y probó las vacunas solo contra la variante identificada por primera vez en Wuhan. Nuevas pruebas contra variantes adicionales del coronavirus podrían ser útiles para informar qué vacunas y combinaciones utilizar en potenciales dosis de refuerzo para el invierno, indicó Snape. La investigación adicional del programa analizará la combinación de las vacunas de Moderna Inc. y Novavax Inc.

