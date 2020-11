México supera los 100.000 muertos por COVID-19 con más de un millón de casos

Alomía señaló que las autoridades sanitarias tienen actualmente 15.483 muertes sospechosas que se clasifican en las que no poseen muestra (10.647), las que no tendrán un diagnóstico (4.283) y las que sí lo pueden tener (553).

Los casos sospechosos son clasificados por las autoridades sanitarias entre los que no tienen una muestra (191.016), quienes no tienen posibilidad de tener un resultado (119.568) y los que esperan conocer el diagnóstico de su prueba (74.134).

