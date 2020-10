¡México se impone ante Holanda en Ámsterdam con un polémico penal! – Diez

El grito de gol mexicano sería en el 59 cuando Raúl Jiménez marcó desde el manchón penal luego de una supuesta falta que recibió dentro del área. El árbitro no dudó en sancionar la infracción, que fue muy cuestionada por los expertos, y el ariete esta vez no perdonó para marcar el único tanto de la noche.

