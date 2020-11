México se acerca a los 100 mil fallecidos por la Covid-19

Según el epidemiólogo, los contagios no dan tregua porque la mitad de la fuerza laboral está en la informalidad y de infectarse no tienen condiciones para aislarse y evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“En México tuvimos una fase de ascenso que se demoró, una prolongada meseta y estamos en un punto en el que no vemos una fase descendente clara, no sabemos hacia dónde va”, explica a la AFP.

You May Also Like