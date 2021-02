México plantea a Estados Unidos extender un mes más restricciones en frontera

El gobierno de México planteó a Estados Unidos (EU) extender, hasta el 21 de marzo, las restricciones al tránsito no esencial en su frontera común para contener la propagación del nuevo coronavirus, informó la secretaría de Relaciones Exteriores. “Tras revisar el desarrollo de la propagación de #COVID19”, México planteó a EU “la extensión por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común”, reportó la cancillería.

You May Also Like