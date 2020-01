México devuelve a Honduras 219 migrantes de la nueva caravana

“Es un trato muy agresivo con las personas. No son seres humanos, más el presidente, que él tiene que entender que los hondureños tenemos necesidad y no se tocó el corazón. Y nosotros veníamos en paz, nosotros estuvimos en el puente y hasta de rodillas le pedimos que nos dejaran pasar tranquilamente y no quisieron”, dijo, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

“Veníamos con la caravana y a la caravana no la dejaron pasar. Hubo un desmadre. Nunca pensé que iba a pasar eso. Pero los hondureños somos fuertes. Tenemos que echarle pa’ delante porque no nos van a detener”, declaró el hondureño Marvin, mientras reponía fuerzas en la plaza junto a decenas de sus compañeros.

