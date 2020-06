El segundo, sería contar con un sistema de alerta sísmica temprana, que registra rápidamente los datos, la localización y el tamaño del seísmo, entre otras cosas, y que, aunque no puedan evitar que el terremoto llegue a ese punto, se pueda, “por ejemplo, c ortar el suministro de gas, parar cierta maquinaria, ralentizar la velocidad de los trenes, alertar a los ciudadanos que se encuentren en el interior de edificios, etc.”. Estos métodos de prevención son esenciales, junto a “un buen servicio de protección civil y protocolos de actuación para saber cómo actuar cuando ocurre una catástrofe de este estilo”.

Al año, pueden producirse cientos de miles, “sino millones” de terremotos. Lo que ocurre es que muchos son muy pequeños y apenas se notan. “Megaterremotos de más de 8 grados suele haber uno al año de media. Pero si se produce en una zona muy remota que no genera demasiados daños, no se habla mucho. De 7 y 8 hay como 15 o 18 seísmos de media al año; y luego, entre 6 y 7 hay más de cien de media. Por debajo de 6, hay muchísimos”, cuenta Martínez.

“No están relacionados, son casos aislados”, coincide Martínez, profesor del departamento de Geodinámica de la UCM. “De hecho, continuamente están habiendo terremotos parecidos, porque tampoco han sido muy grandes, a excepción del de México. Son terremotos muy normales, de los que hay muchos todos los meses; lo que pasa es que, cuando son en zonas en las que no generan daños o no se habla de ellos, no se conocen”, afirma.

“Que un terremoto haya disparado el otro no parece muy probable”, afirma la sismóloga Elisa Bufón, explicando que los lugares donde se han producido los seísmos están muy distanciados entre sí, lo que “en principio”, no significaría que uno haya desencadenado el otro, lo que los expertos llaman efecto triggering.

You May Also Like