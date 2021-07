Mexicanos consolando a coreanos, le gesto deportivo que ha conmovido desde Tokio

YOKOHAMA, JAPAN – JULIO 31: Dujae Won #15 de Corea del Sur, recibe cordiales palabras de Henry Martin #9 of de México, al terminar el partido. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

No obstante, los mexicanos mostraron empatía a su sufrimiento. Así lo reflejan los hechos con estas imágenes del equipo mexicano no solo consolando sino animando a los coreanos que se ganó el corazón de los japoneses presentes.

