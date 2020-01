Mette-Marit revela cómo está viviendo la enfermedad que la ha apartado de la vida pública

Aprovechando el rodaje del documental El año con la familia real, la princesa Mette-Marit se ha animado a ahondar en cómo vive esta enfermedad que, si bien es cierto que no es mortal, sí le ha obligado a dar un giro de 180º a su rutina. “Mi vida ha cambiado mucho”, acierta a decir la nuera del rey Harald. “ Por primera vez desde que me casé, mi vida no despierta tanta atención. Es maravilloso “, reconoce poco antes de explicar que, entre los daños colaterales de la enfermedad, se encuentra el de haber ganado tiempo libre para disfrutar de sus hijos.

You May Also Like